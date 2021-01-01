بريطانيا على أعتاب كارثة.. اجتماع طارئ لحكومة جونسون بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة



رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون



دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،اليوم،حكومته إلى عقد اجتماع طارئ لبحث آليات مكافحة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن الاجتماع سيناقش أزمة نقص الغذاء داخل الأراضي البريطانية، خاصة بعدما أعلنت السلطات الفرنسية تعليق الرحلات التجارية إلى بريطانيا.



وحظرت دول أوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك.

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وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا الرحلات الجوية وسبل سفر أخرى. لكن طبيعة الإجراءات تباينت بين هذه الدول.ويُعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح الاثنين لبحث كيفية التعامل مع الأمر على نحو أكثر تنسيقا.وانتشرت السلالة الجديدة من فيروس كورونا بوتيرة سريعة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.