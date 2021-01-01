دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،اليوم،حكومته إلى عقد اجتماع طارئ لبحث آليات مكافحة تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة "إكسبرس" البريطانية أن الاجتماع سيناقش أزمة نقص الغذاء داخل الأراضي البريطانية، خاصة بعدما أعلنت السلطات الفرنسية تعليق الرحلات التجارية إلى بريطانيا.
وحظرت دول أوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، حيث أعلنت الحكومة أن سلالة جديدة من فيروس كورونا أشد عدوى "خرجت عن السيطرة" هناك.
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التعليقات على بريطانيا على أعتاب كارثة.. اجتماع طارئ لحكومة جونسون بعد تفشي سلالة كورونا الجديدة
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