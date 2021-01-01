بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق قرار مجلس الوزارء بشأن مواجهة كورونا من اليوم وحتى صدور تعليمات أخرى ، وذلك فى ضوء مجموعة من القرارات المشددة للحد من تأثير الموجه الثانية من فيروس كورونا ، وتماشيا مع ماتم اتخاذه على مستوى الدولة وبما لايؤثر على مستوى امدادات الطاقة الكهربية والخدمات المقدمة للمواطنين .
وتم تخفيض عدد العاملين الموجودين بمواقع العمل المختلفة وبما لا يزيد على 50 % من القوى العاملة داخل الوحدات التنظيمية والعمل بنظام التناوب وبما لايخل بمستوى الأداء وتكون الأولية للفئات التالية :
1 - العامل المصاب بأحد الأمراض المزمنة بمضاعفات تمنع من العمل بشرط ثبوت ذلك بملفه الوظيفى
2-الحامل والتى ترعى طفلا أو أكثر دون سن 8 سنوات
3- العاملون ذوى الاحتياجات الخاصة والذين يعولون أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة
4- الحالات الثابت اصابتها بكورونا تمنح أجازة استثنائية لحين تمام الشفاء والحالات المشتبه باصابتها بالمرض لحين التأكد من عدم وجود مايمنع من الانتظام بالعمل
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التعليقات على عدا الكشافين والمحصلين.. 5 إجراءات جديدة لـ "الكهرباء" لمواجهة كورونا
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