عدا الكشافين والمحصلين.. 5 إجراءات جديدة لـ "الكهرباء" لمواجهة كورونا

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صورة الخبر: وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تطبيق قرار مجلس الوزارء بشأن مواجهة كورونا من اليوم وحتى صدور تعليمات أخرى ، وذلك فى ضوء مجموعة من القرارات المشددة للحد من تأثير الموجه الثانية من فيروس كورونا ، وتماشيا مع ماتم اتخاذه على مستوى الدولة وبما لايؤثر على مستوى امدادات الطاقة الكهربية والخدمات المقدمة للمواطنين .

وتم تخفيض عدد العاملين الموجودين بمواقع العمل المختلفة وبما لا يزيد على 50 % من القوى العاملة داخل الوحدات التنظيمية والعمل بنظام التناوب وبما لايخل بمستوى الأداء وتكون الأولية للفئات التالية :

1 - العامل المصاب بأحد الأمراض المزمنة بمضاعفات تمنع من العمل بشرط ثبوت ذلك بملفه الوظيفى
2-الحامل والتى ترعى طفلا أو أكثر دون سن 8 سنوات
3- العاملون ذوى الاحتياجات الخاصة والذين يعولون أبناء من ذوى الاحتياجات الخاصة
4- الحالات الثابت اصابتها بكورونا تمنح أجازة استثنائية لحين تمام الشفاء والحالات المشتبه باصابتها بالمرض لحين التأكد من عدم وجود مايمنع من الانتظام بالعمل

5- يستثنى من التخفيض أو العمل بالتناوب شاغلو وظائف الادراة العليا والعاملون بنظام الورديات والنوبتجيات والعاملون بالكشف والتحصيل
كما يتم التشديد على اجراءات النظافة والتعقيم داخل المواقع ومراكز الخدمات ومراكز التدريب وعدم السماح بتواجد العاملين دون ارتداء الكمامة

المصدر: elbalad

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