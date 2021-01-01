أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق.. ولن أفصح عن السر



أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق أبو تريكة: صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق

كشف محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية ومحلل قنوات بي إن سبورتس حديثه مؤخرا مع محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر.



وقال أبو تريكة: "صلاح يعرف جيدا ماذا يفعل. هو يضرب داخليا وخارجيا، وتلك هي الرسالة التي قالها لي".



وأضاف "الضجة التي صُنعت بسبب حواره مع صحيفة آس الإسبانية، ومن الطبيعي أن يُسال من صحيفة إسبانية عن ريال مدريد وبرشلونة".

قد يعجبك أيضا...

وتابع "صلاح أخبرني بأنه يشعر بالضيق، ولكن هذا لا يؤثر على مستواه".وأكمل حديثه قائلا: "صلاح أخبرني سبب شعوره بالضيق ولكن هذا سر لن أفصح عنه".وأشار "هناك أمور أخرى جعلت صلاح "ياخد على خطره" مثل عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميتييلاند".ويرى أبو تريكة "من وجهة نظري الشخصية، تفكير ليفربول الحالي هو بيع صلاح في نهاية الموسم للاستفادة المادية منه، وتلك وجهة نظري فقط".وشدد "لا أتدخل نهائيا في أي قرار لـ صلاح. العلاقة بيننا علاقة صداقة وأخوة ولا أتدخل في أي شيء يخصه. صلاح شخص ذكي جدا جدا".وأجرى صلاح حوار مطولا مع صحيفة آس تحدث خلالها عن ريال مدريد وبرشلونة قائلا: ""ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل".وجلس صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس قبل أن يشارك ويسجل مرتين ويصنع مرة ويواصل اللمعان في الدوري الإنجليزي.