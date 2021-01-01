كشف مصدر مسؤول في نادي صن داونز الجنوب إفريقي عن كواليس تمرد البرازيلي جاستين سيرينو على الفريق بسبب رغبته في الإنتقال إلى النادي الأهلي في فترة الإنتقالات الشتوية القادمة .
وقال المصدر في تصريحات خاصة لصدى البلد : " سيرينو رفض الإنضمام إلى قائمة الفريق التي ستواجه جوانينج جالكسي البتسواني في دوري أبطال إفريقيا ".
وتابع المصدر : " رغبة الإنضمام للنادي الأهلي تلوح في أفق سيرينو منذ بداية المفاوضات معه خلال الفترة الماضية ورغبته الشديدة في التدريب تحت قيادة موسيماني مجددًا، مضيفا أن اللاعب لم يشارك في التدريبات لمدة 4 أيام الفترة الماضية بسبب رفض الإدارة رحيله إلى النادي الأهلي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.
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التعليقات على خاص| كواليس تمرد سيرينو على صن داونز بسبب الأهلي
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