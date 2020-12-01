

ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات تتحول لتسجيل خسائر بسبب كورونا ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات تتحول لتسجيل خسائر بسبب كورونا

أعلنت شركة ألافكو الكويتية لتمويل شراء وتأجير الطائرات، اليوم، الاثنين، أنها سجلت خسائر صافية بلغت 11.18 مليون دينار (36.76 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي مقارنة بأرباح 4.56 مليون دينار قبل عام.



وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن خسائرها الصافية السنوية بلغت 9.79 مليون دينار في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة مع أرباح صافية 17.7 مليون دينار في السنة التي سبقتها.



وعزا البيان هذه الخسائر السنوية إلى "زيادة مخصص خسائر الائتمان والانخفاض في قيمة الطائرات نتيجة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وانخفاض أرباح بيع الطائرات بسبب التقلص الحاد للأنشطة التجارية"..(الدولار = 0.3041 دينار)

