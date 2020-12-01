

استقرار أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية استقرار أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

شهدت أسعار السلع الغذائية الاساسية والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، استقرارا اليوم الاثنين، حيث سجل سعر الأرز بين ٦ إلى ٨ جنيه، والزيت الخليط بين ١٥ إلى ١٩ جنيه، والسكر يتراوح بين ٧.٥٠ إلى ٨.٥٠ جنيه



‏‎فيما سجلت الطماطم 6 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام، والفلفل البلدى بـ 5 والليمون 9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 جنيه، والباذنجان الأبيض 5 جنيه .



وسجل الكنتالوب ٧ جنيهات، والتفاح السكرى 23 جنيها، والموز البلدى 12 جنيه، والعنب المستورد بـ 30 و35 جنيها.