استقرار أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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استقرار أسعار الغذائية الأساسية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

شهدت أسعار السلع الغذائية الاساسية والخضروات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، استقرارا اليوم الاثنين، حيث سجل سعر الأرز بين ٦ إلى ٨ جنيه، والزيت الخليط بين ١٥ إلى ١٩ جنيه، والسكر يتراوح بين ٧.٥٠ إلى ٨.٥٠ جنيه

‏‎فيما سجلت الطماطم 6 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ 3.5 جنيهات، والبصل بـ7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيه للكيلو، والجزر 8 جنيهات، والخيار 7.5 جنيه، والباذنجان الرومى بـ 4 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلوجرام، والفلفل البلدى بـ 5 والليمون 9 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 جنيه، والباذنجان الأبيض 5 جنيه .

وسجل الكنتالوب ٧ جنيهات، والتفاح السكرى 23 جنيها، والموز البلدى 12 جنيه، والعنب المستورد بـ 30 و35 جنيها.

المصدر: المصرى اليوم

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