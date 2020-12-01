انخفاص سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد
انخفض سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الاحد 20 ديسمبر في بعض البنوك المصرية بمتوسط يعادل قرش في سعر البيع والشراء.
وفيما يلي سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:
البنك
سعر الشراء
سعر البيع
المصرف العربى الدولى
15.63
15.73
بنك عودة
15.64
15.74
بنك الإسكندرية
15.63
15.73
البنك العربي الأفريقي الدولى
15.63
15.73
البنك التجاري الدولي (CIB)
15.63
15.73
البنك الأهلي المصري
15.63
15.73
بنك مصر
15.63
15.73
كريدى أجريكول
15.660
15.760
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)
15.660
15.760
البنك المركزى المصرى
15.637
15.775
المصرف المتحد
15.660
15.760
بنك مصر إيران التنمية
15.660
15.760
مصرف أبوظبى الإسلامى
15.680
15.780
بنك التعمير والإسكان
15.660
15.760
البنك الأهلى اليونانى
15.63
15.73
بنك HSBC
15.660
15.760
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