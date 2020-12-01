

انخفاص سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد انخفاص سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفض سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الاحد 20 ديسمبر في بعض البنوك المصرية بمتوسط يعادل قرش في سعر البيع والشراء.



وفيما يلي سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:



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سعر الشراءسعر البيعالمصرف العربى الدولى15.6315.73بنك عودة15.6415.74بنك الإسكندرية15.6315.73البنك العربي الأفريقي الدولى15.6315.73البنك التجاري الدولي (CIB)15.6315.73البنك الأهلي المصري15.6315.73بنك مصر15.6315.73كريدى أجريكول15.66015.760البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)15.66015.760البنك المركزى المصرى15.63715.775المصرف المتحد15.66015.760بنك مصر إيران التنمية15.66015.760مصرف أبوظبى الإسلامى15.68015.780بنك التعمير والإسكان15.66015.760البنك الأهلى اليونانى15.6315.73بنك HSBC15.66015.760