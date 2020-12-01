انخفاص سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد

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انخفاص سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الأحد

انخفض سعر صرف الدولار الامريكي امام الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الاحد 20 ديسمبر في بعض البنوك المصرية بمتوسط يعادل قرش في سعر البيع والشراء.

وفيما يلي سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية:

البنك

سعر الشراء

سعر البيع

المصرف العربى الدولى

15.63
15.73

بنك عودة

15.64

15.74

بنك الإسكندرية

15.63

15.73

البنك العربي الأفريقي الدولى

15.63

15.73

البنك التجاري الدولي (CIB)

15.63

15.73

البنك الأهلي المصري

15.63

15.73

بنك مصر

15.63

15.73

كريدى أجريكول

15.660

15.760

البنك الأهلى الكويتى (بيريوس)

15.660

15.760

البنك المركزى المصرى

15.637

15.775

المصرف المتحد

15.660

15.760

بنك مصر إيران التنمية

15.660

15.760

مصرف أبوظبى الإسلامى

15.680

15.780

بنك التعمير والإسكان

15.660

15.760

البنك الأهلى اليونانى

15.63

15.73

بنك HSBC

15.660

15.760

المصدر: المصرى اليوم

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