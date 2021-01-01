

إيلون ماسك: اشتراك تسلا للقيادة الذاتية الكاملة يصل أوائل 2021 إيلون ماسك: اشتراك تسلا للقيادة الذاتية الكاملة يصل أوائل 2021

تعمل تسلا Tesla على تضييق الإطار الزمني لطرح اشتراك Full Self-Driving، أخبر إيلون ماسك متابعي تويتر أن حزمة الدفع شهريًا من المقرر أن تصل أوائل العام المقبل.







من الناحية النظرية، يمكنك إضافة الميزات المستقلة دون تكلفة مسبقة باهظة في غضون أشهر، قد لا ترغب في تخطيط

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جدولك الزمني حول هذا الجدول الزمني، كانت Tesla تأمل سابقًا في تقديم اشتراك كامل للقيادة الذاتية بنهاية عام 2020، ومن الواضح أن هذا لم يحدث.إذا كان العملاء يستأجرون سيارة Tesla الخاصة بهم، فقد لا يضطروا إلى دفع نفس المبلغ لاستخدام القيادة الذاتية الكاملة طوال العمر الإنتاجي لسيارتهم الكهربائية.قد يمنحهم أيضًا فرصة لتجربة الميزات طالما أرادوا دون الالتزام بعملية شراء كاملة، من الآمن أن نقول إن السعر المعتاد الذي يبلغ 10000 دولار أمر شاق إذا لم يتم بيع التكنولوجيا بالكامل.