التحول الرقمي لمجالات الحياة ينمو تدريجيًا ليصبح الطرق الأمثل للوصول إلى الجمهور ويكون سبيل الجمهور الأسهل لايجاد ما يرغبون به دون عناء، وقد ساهم تفشي فيروس كورونا بزيادة الوعي نحو التحول الرقمي في جميع أرجاء العالم. وهنا نأخذكم في مقالنا حول منصة ثنايا المعرفة المتخصصة في تقديم الاستشارات النفسية وتوفر دورات واستشارات صحة نفسية من أطباء وأخصائيين حول مشاكل لعل أبرزها؛ دورة الرهاب الاجتماعي ، دورة نوبات الهلع ، اضطرابات الشخصية الحدية ، فضلًا عن إدارة سلوك الأطفال ، وغيرها الكثير.
يعتمد موقع ثنايا المعرفة على مبدأ السرية التامة في تعامله مع الراغبين بالحصول على استشارات نفسية، ويتيح لهم الاختيار بين الحصول على استشارة مباشرة من أحد الأطباء أو الأخصائيين الموجودين على المنصة بكل سهولة، أو الاشتراك في دورات معدة مسبقًا من الأخصائيين والأطباء.
وتشمل الدورات التي توفرها المنصة؛ دورة الرهاب الاجتماعي ودورة نوبات الهلع أو دورات أخرى مثل اضطرابات الشخصية الحدية التي يعاني منها البعض، أو دورات موجهة للتعامل مع أشخاص أخرين مثل آلية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة ودورة إدارة سلوك الأطفال أو كيفية رعاية مريض الزهايمر ، وغيرها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على “ثنايا المعرفة” منصة استشارات نفسية مع أطباء نفسيين وأخصائيين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق