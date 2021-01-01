

بيانات «الصحة» تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا لـ 85% بيانات «الصحة» تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا لـ 85%

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، تراجع نسب شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المستشفيات إلى 85% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.



كانت وزارة الصحة والسكان، صباح الإثنين 21 ديسمبر، مغادرة 336 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.



وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.

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وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 2 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و 7098 حالة وفاة.وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.