كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان، تراجع نسب شفاء مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، في المستشفيات إلى 85% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وذلك وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.
كانت وزارة الصحة والسكان، صباح الإثنين 21 ديسمبر، مغادرة 336 متعافيًا من فيروس كورونا للمستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.
وأوضح مستشار وزير الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة د.خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.
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التعليقات على بيانات «الصحة» تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا لـ 85%
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