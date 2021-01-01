بعد ظهور نوع خطير .. رئيس لجنة كورونا: «ربنا كرمنا بسلالة جيدة» .. فيديو

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صورة الخبر: بعد ظهور نوع خطير .. رئيس لجنة كورونا: «ربنا كرمنا بسلالة جيدة» .. فيديو
بعد ظهور نوع خطير .. رئيس لجنة كورونا: «ربنا كرمنا بسلالة جيدة» .. فيديو

قال رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، الدكتور حسام حسني، إنه حتى هذه اللحظة لم تظهر لدينا آثارًا للسلالة الجديدة لفيروس كورونا المنتشرة في بريطانيا.

وقال حسني في تصريحات تلفزيونية، إنه "على الرغم من ذلك يجب علينا أن ننتبه جيدا ونكون حذرين".

وأضاف أن "سبب زيادة الحالات هو الأماكن المغلقة إلى جانب انتشار مرض الأنفلونزا في الشتاء وهو ما يساعد على انتشار كوفيد-19، ولكن ربنا كرمنا بأن السلالة الموجود في مصر جيدة ورحيمة".



وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن البروتوكول المصري يضع معايير خاصة للعلاج خلال أول 12 يوما للإصابة، وبرنامج آخر لما بعد 12 يوما من الإصابة".

وحول حظر السفر من وإلى بريطانيا، أكد حسني أن مصر تتابع الأمر بشكل دقيق وستتخذ القرار المناسب عند اللزوم.



وحول اللقاح المستخدم في مصر، أكد أن مصر تستخدم اللقاح الصيني لأنه أكثر أمانا ونفس الفكرة العلمية المستخدمة هي فكرة لقاح الدرن.



وكشف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن موعد التطعيم باللقاح الجديد في مصر، مؤكدا أن التطعيم سيبدأ منتصف الأسبوع المقبل في مصر على الفئات الأولى".



وعن اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، أكد حسني، أن مصر تراقب اللقاح عن كثب وأنه سيكون من اللقاحات الموجودة في مصر عندما تنتهي الدراسات الروسية والعالمية عليه.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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