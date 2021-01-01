شاهد السكان في إحدى قرى اليابان صورة غريبة فوق بركان ساكوراجيما القريب من المنطقة، حيث ظهرت سحابة بركانية وهي تخرج من فوهة البركان تختلط مع عاصفة رعدية بطريقة مذهلة.
ووفقاً لصحيفة "نيويورك بزست" الأمريكية، تمكن أحد المصورين من التقاط صورة تبين هذا الصدام الكبير والذي يبين اندماجاً لأقوى الظواهر الطبيعية.
وتبدو الصاعقة في الصورة وكأنها تخرج من فوهة البركان، ولا يزال العلماء يحاولون إيجاد سبب لحصول هذه الحادثة، خصوصا مع صعوبة دراسة البراكين بشكل قريب منها.
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التعليقات على «لقطة مذهلة».. سحابة بركانية تختلط مع عاصفة رعدية | صور
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