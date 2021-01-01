كشفت شركة أبل، الثلاثاء، عن منتجها الجديد، وهي سماعات أذن كلاسيكية، تنافس بها سوق سماعات الأذن الكبيرة.
وكشفت أبل، الثلاثاء، عن (إير بودز ماكس)، وهي سماعات أذن لاسلكية جديدة بسعر 549 دولارا، وهي أغلى ثمنا من بعض منتجاتها الرائجة الأخرى من أجهزة الهاتف والكمبيوتر اللوحي، في خطوة من المرجح أن تعزز المبيعات خلال فترة العطلات في ديسمبر.
وقالت الشركة إن سماعات إير بودز الجديدة، المزودة ببطارية تدوم لما يصل إلى 20 ساعة، سيبدأ طرحها الثلاثاء المقبل.
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التعليقات على آبل تقتحم سوق السماعات الكبيرة بمنتجها الجديد
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