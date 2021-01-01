«الأرصاد»: مائل للدفء والقاهرة 22.. تعرّف على طقس أول أيام الشتاء

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صورة الخبر: غدًا الإثنين أول أيام الشتاء طقسًا مائلًا للدفء
غدًا الإثنين أول أيام الشتاء طقسًا مائلًا للدفء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الإثنين، أول أيام الشتاء طقسًا مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

كما يتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية وعلى مدينتي حلايب وشلاتين، وشبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون:

القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «21- 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «25- 11»، أسوان «26- 12».

المصدر: almasryalyoum

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