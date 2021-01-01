

"الصحة": البدء فى التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصينى خلال أيام "الصحة": البدء فى التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصينى خلال أيام

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، إن وزيرة الصحة ستعقد اجتماعاً مهماً مع قيادات الوزارة لترتيب إجراءات التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصيني، قائلة:" خلال أيام سيتم البدء في إعطاء لقاح فيروس كورونا الصيني".



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن وجود سلالات للفيروس واردة ومتوقعة وهناك مثال لإنفلونزا الموسمية الذى يتحور كل عام، ويتم تغيير اللقاح الخاصة بها.



وأكملت مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، أن لجنة مكافحة فيروس كورونا فى مصر توقعت ظهور سلالات لفيروس كورونا داخل مصر.

قد يعجبك أيضا...

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، استقبل الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وعدد من قيادات الوزارة، فى إطار الاستعدادات والإجراءات اللازمة للبدء فى توزيع لقاحات فيروس "كورونا ".وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن بلوغ نسب التعافى من فيروس كورونا بمستشفيات العزل على مستوى الجمهورية 85.2% بعد تسجيل 106481 حالة تعافى وبحسب توصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، إن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.