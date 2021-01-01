قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشار وزير الصحة لشئون الأبحاث، إن وزيرة الصحة ستعقد اجتماعاً مهماً مع قيادات الوزارة لترتيب إجراءات التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصيني، قائلة:" خلال أيام سيتم البدء في إعطاء لقاح فيروس كورونا الصيني".
وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن وجود سلالات للفيروس واردة ومتوقعة وهناك مثال لإنفلونزا الموسمية الذى يتحور كل عام، ويتم تغيير اللقاح الخاصة بها.
وأكملت مستشار وزيرة الصحة لشئون الأبحاث، أن لجنة مكافحة فيروس كورونا فى مصر توقعت ظهور سلالات لفيروس كورونا داخل مصر.
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التعليقات على "الصحة": البدء فى التطعيم بلقاح فيروس كورونا الصينى خلال أيام
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