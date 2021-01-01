شدد الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أن أول خطوة سينفذها عند دخوله البيت الأبيض، وتسلمه الرئاسة رسمياً، هي العودة إلى اتفاق باريس للمناخ، والتركيز على مكافحة التغير المناخي، كما أعلن أنه سيجهد لتأمين ربع مليون وظيفة على الفور، في ظل تراجع الاقتصاد الأميركي، كما العالمي جراء الجائحة التي خلفت 75 مليون إصابة حتى الآن، وفرضت إغلاقاً لأشهر على العديد من القطاعات المنتجة.
وقدّم مساء السبت الأعضاء الرئيسيين في فريقه البيئي، قائلاً إن إدارته ستجعل من مكافحة الاحتباس الحراري ركيزة في إطار مساعيه لإعادة بناء الاقتصاد الأميركي المتضرر من جائحة كوفيد-19.
تهديد وجودي
كما لفت إلى أن هؤلاء الأشخاص "سيقودون الخطة الطموحة لإدارتي، من أجل معالجة تهديد وجودي في عصرنا - التغير المناخي". وأضاف خلال كلمة له في ويلمنغتون بولاية ديلاوير "أيها الناس، نحن في أزمة. تماماً مثلما نحتاج إلى أن نكون أمة موحدة لمواجهة كوفيد-19، نحتاج إلى استجابة وطنية موحدة لتغير المناخ".
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التعليقات على عند دخوله البيت الأبيض.. بايدن يكشف أول خطوة سيتخذها
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