شاهد.. جيش السودان يستعيد موقعين حدوديين من إثيوبيا

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صورة الخبر: جيش السودان
جيش السودان

أفادت مصادر سودانية باستعادة الجيش موقعين حدوديين كانا تحت سيطرة ميليشيات إثيوبية، مشيرة إلى أن الجيش أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة للخطوط الأمامية في منطقة "الفشقة".

على صعيد آخر أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن عودة لجنة ترسيم الحدود بين بلاده وإثيوبيا للانعقاد الأسبوع المقبل.

المصدر: RT

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