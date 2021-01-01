تحضير سردين مقلي.. هتعمليه زي المحترفين وبأكثر من وصفة



تحضير سردين مقلي تحضير سردين مقلي

يمتلك السردين فوائد عديدة للجسم، ويمكن تحضيره مقلي بمذاق مميز ورائع في المنزل بسهولة وبساطة دون الحاجة لإعداد صواني أو الانتظار وقتا طويلا حتى يتم تخليله.



نقدم لكم مجموعة من الطرق المتنوعة التى تمكنكم من تحضير سردين مقلى مثل المحترفين .



سردين مقلي مقرمش

الشيف شربيني

مقادير سردين مقلي

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كزبرة خضراءسردينفلفل حارليموندقيقزيتثومكمونملحفلفل اسودخلطريقة عمل سردين مقلي* قومي بفرم الكزبرة الخضراء مع الثوم والكمون وشبت والملح والفلفل والفلفل الحار والخل والليمون حتى يصبح لديك صوص سائل.* قومي بتتبيل السردين بخليط الثوم والكزبرة الخضراء من الداخل والخارج ثم ضعي السمك في الدقيق وقلبيه على الوجهين ثم اقليه في زيت غزير ساخن.تتبيلة السردين المقليمقادير تتبيلة السردين المقليهريسة شطةثومليمونكمونشطةملحفلفل أسودبقدونسطريقة تحضير سمك سردين مقلي* جهزي تتبلية السردين بفرم الثوم ثم خلطه مع باقي مكونات التتبيلة وهي عصير الليمون والشطة وهريسة الشطة والملح والفلفل الأسود والكمون ثم يوضع فى الدقيق ويلقى.طريقة عمل السردين المقلى فتكاتالمقاديرفلفل أسودملحملعقة صغيرة بابريكا مطحونةكوب دقيق2 فص ثوم مفروم3 ملاعق كبيرة زيت زيتون2 ملعقة كبيرة عصير ليمون3 ملاعق كبيرة كزبرة خضراء3 ملاعق كبيرة أوراق نعناع3 ملاعق كبيرة أوراق بقدونس0.50 كيلو سردين2 كوب زيت للقليطريقة عمل السردين المقلى فتكات- ابدأى بتنظيف السمك جيدًا مع التخلص من الأحشاء ثم اغسليه بمياه ممتلئة بالملح والدقيق ثم يُشطف ويُجفف جيدًا.- فى بولة كبيرة اخلطي الكزبرة الخضراء والنعناع والبقدونس مع عصير الليمون وزيت الزيتون والثوم المفروم وقلبيهم.- ضع الدقيق في وعاء ثم ضيفي البابريكا، والملح والفلفل وتُخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات.- ياحشى السمك بخليط الأعشاب مع إحكام غلق تجويف البطن باستخدام خلة أسنان.- رشي الدقيق على السمك حتى يغطيه تمامًا ويُنفض للتخلص من الدقيق الزائد.- سخني الزيت على نار عالية، وحمري السمك من الجهتين، ثم ضعيه على مناديل ورقية لامتصاص الزيت الزائد، ويقدم مع السلطة والليمون.طريقة عمل السردين المقلي للشيف حسنالمقاديركيلو سمك بلطيمعلقة صغيرة بشر ليمونمعلقة كبيرة ثوم مفرومنصف كوب عصير ليموننصف كوب كزبرة خضراء مفرومةربع كوب هريسة حارةربع كوب زيتمعلقة كبيرة ملحنصف معلقة صغيرة فلفل أسودمعلقة صغيرة كموندقيق للتغطيةزيت للقليطريقة عمل السردين المقلي للشيف حسننظفي السمك جيدا ثم ضعي بشر اليمون في بولة، وضيفي إليه الكزبرة الخضراء والثوم والهريسة وعصير الليمون والزيت، وقلبيهم جيدا.تبلي الخليط بالملح والفلفل الاسود والكمون وقلبيهم مرة أخرىثم وزعيهم على السردين جيدا من الداخل والخارج واتركيهم ساعة على الاقل.ضعي السمك في الدقيق وقلبيه على الجانبين ثم ضعيه في زيت ساخن وقلبيه على الجانبين حتى يصبح لونه ذهبي ويقدم ساخن.