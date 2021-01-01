يصيبك بالجفاف.. تعرف على أضرار استخدام الاستشوار

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أضرار استخدام الاستشوار

الاستشوار ومجففات الشعر من أكثر الأدوات الشائعة جدًا بين الفتيات، ولكن الإفراط في استخدام مجفف الشعر كثيرًا أو بطريقة خاطئة يمكن أن يؤدي إلى ظهور العديد من المشاكل في الشعر مثل تجعد وهشاشة الشعر وتلف فروة الرأس.

ويمكن أن يساهم الأفراط في استخدام الاستشوار في ضرر قشرة الرأس، بالإضافة إلي أن أكبر مشكلة تسببها مجففات الشعر هي درجة الحرارة فعندما توجه مجفف شعر شديد السخونة إلى فروة رأسك يتم تسخين الرطوبة في الشعر فجأة إلى نقطة التبخر وعندما تتحول هذه المياه إلى بخار، فإنها تخلق فقاعات عالية الضغط داخل شعرك مما يؤدي إلى إتلاف بنيته بشكل دائم، مما يترك بقعًا هشة وعرضة للتكسر بشكل خاص، كما أن النفخ يؤذي فروة الرأس، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتلف فروة رأسك أيضًا، مثلما يزيل الهواء الجاف الساخن من مجفف الشعر الماء من شعرك، ويمكنه إزالة الماء من بشرتك، وهذه مشكلة للأشخاص المعرضين لجفاف فروة الرأس المتقشرة.

استخدام مجفف الشعر أسوأ ما يمكنك فعله عندما يكون شعرك مبللًا حيث يكون أكثر عرضة للتقصف فيمكن أن تتسبب كمية مركزة من الشعر الساخن في تقصف الشعر وتلف الجذور وفروة الرأس.

تظهر الأبحاث أن قشرة الرأس "متسربة" بشكل خاص، مما يسمح للكثير من الماء بالتسرب من بشرتنا مما يؤدي إلى الجفاف، وهذا يجعل الأشخاص الذين يعانون من قشرة الرأس معرضين بشكل خاص لتأثيرات التجفيف بالمجفف، مما يؤدي إلى مزيد من جفاف الجلد ويؤدي إلى التوهج المتقشر ولكن هنالك بعض النصائح عند استخدامه:
قبل التجفيف بالمجفف، قم بإزالة الماء الزائد بمنشفة لتقليل وقت استخدام المجفف
احتفظ بالمجفف في درجة حرارة منخفضة، يجب أن تشعر بالراحة على ظهر يدك
تجنب التجفيف في بقعة واحدة كثيرًا، لأن هذا يؤدي إلى تراكم الحرارة
استخدمي واقيًا من الحرارة على شعرك قبل تجفيفه

إلى جانب ذلك، يمكنك استخدام المنتجات للحفاظ على فروة رأسك في حالة جيدة، للمساعدة في تقليل الضرر المحتمل بشكل أكبر.

المصدر: elbalad

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