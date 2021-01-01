بمعجون الأسنان.. طرق سريعة لإزالة البقع من الملابس



طرق سريعة لإزالة البقع من الملابس طرق سريعة لإزالة البقع من الملابس

تقضي الكثير من الوقت للتخلص من بقع الملابس إليك نصائح وحيل للتخلص من تلك البقع غير المرغوب فيها من الأقمشة يقدمها موقع howstuffworks



معجون الأسنان

يمكن إزالة بقع الصلصة أو شوكولاته من الملابس باستخدام فرشاة أسنان قديمة ومعجون أسنان أبيض عادي، ضعي كمية صغيرة من معجون الأسنان على البقعة، ثم اغمسي فرشاة الأسنان في ماء نظيف واستخدميها لتنظيف البقعة، وكرر هذه العملية حسب الحاجة لمعالجة كل البقع. واشطفي المنطقة واغسلي الملابس كالمعتاد.



بقع الدم

لإزالة بقع الدم من الملابس، استخدمي 3 في المائة من بيروكسيد الهيدروجين، وانقعي البقعة بالبيروكسيد واستخدمي أظافرك أو السكين للمساعدة على تفكيك الدم وكشطه ثم اشطفيه بمزيد من بيروكسيد الهيدروجين ثم اغسليه كالمعتاد.

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هناك طريقة أخرى لإزالة الدم من الملابس وهي تبليل المنطقة الملطخة من القماش بالماء، ورشها بملح المائدة القديم، وفرك نصف البقعة على الآخر بالملح، ثم غسلها على الفور الثوب بالطريقة المعتادة.بقع الياقةيمكن التغلب بسهولة على البقع حول الياقة ما عليك سوى صب القليل من الشامبو على الياقة، وفركها بالشامبو جيدًا، واتركيها تنقع لمدة 15 إلى 30 دقيقة، ثم اشطفيها جيدًا.بقع أحمر الشفاهأحمر الشفاه غالبًا ما تكون من أصعب البقع التي يجب إزالتها نظرًا لوجود العديد من الألوان والتركيبات، ضعي بعض المناشف الورقية على سطح صلب، ضع المنطقة المصابة على المناشف الورقية مع توجيه الجانب الملطخ لأسفل، بعد ذلك، خذي منظف الأطباق وضعيه على الجزء الخلفي من البقعة، بعد ذلك، اقلبي الثوب إلى جانب البقعة لأعلى، وافركي المنطقة بعناية باستخدام فرشاة أسنان نظيفة.بقع الشحومرش البقعة بنشا الذرة، فهو يمتص الشحوم لبضع دقائق ثم امسحهيا بعيدً وستزال بقعة الشحوم فورًابقع الزيتيمكن إزالة البقع الزيتية من أكياس الوسائد باستخدام الشامبو العادي أو منظف الأطباق السائل، ببساطة ضعيه على المنطقة وافركيها واتركيها لبعض الوقت، اشطفيها ثم اغسليها.