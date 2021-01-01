بأقل المكونات .. طريقة عمل كفتة دجاج

تعتبر كفتة الدجاج من الأطباق الشهية التي يحرص الكثيرون على تناولها وتحضيرها في المنزل لأفراد الأسرة.
وقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل كفتة دجاج مقرمشة بأقل المكونات.
مقادير كفتة دجاج مقرمشة
نصف كيلو دجاج فيليه مفروم
بصل بودرة
ثوم بودرة
بقدونس مفروم
بهارات
بيضة
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