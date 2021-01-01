بأقل المكونات .. طريقة عمل كفتة دجاج

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طريقة عمل كفتة دجاج

تعتبر كفتة الدجاج من الأطباق الشهية التي يحرص الكثيرون على تناولها وتحضيرها في المنزل لأفراد الأسرة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل كفتة دجاج مقرمشة بأقل المكونات.

مقادير كفتة دجاج مقرمشة
نصف كيلو دجاج فيليه مفروم
بصل بودرة
ثوم بودرة
بقدونس مفروم
بهارات
بيضة

للتغليف
1 باكو خليط كريسبى
دقيق
بيض
زيت للقلي
فلفل أسود
ملح

التقديم
خبز فينو
بطاطس محمرة
كاتشاب
مايونيز
خس
كابوتشا

طريقة تحضير كفتة دجاج مقرمشة
-تخلط البيضة مع البصل والثوم البودرة والبهارات والملح والفلفل الأسود
-يضاف الدجاج المفروم والبقدونس ويقلب كل الخليط
-تشكل أصابع مبططة وتقلب في الدقيق ثم البيض ثم خليط كريسبى
-تقلى في الزيت
-تقدم مع البطاطس المحمرة والكاتشاب والمايونيز والخس والخبز

المصدر: برنامج على قد الإيد

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