بـ 3 حيل سريعة.. يمكنك علاج فقدان حاسة الشم والتذوق في المنزل



علاج فقدان حاسة الشم والتذوق علاج فقدان حاسة الشم والتذوق

الأداء السليم لحاستي الشم والتذوق لا يقل أهمية عن أداء الحواس الأخرى، فهي تعمل معًا ويساعدوننا في العديد من عوامل البقاء، ويمكن أن تؤثر الاضطرابات في حاسة الشم والتذوق على نوعية الحياة، إليك علاجات منزلية فعالة لاستعادة حاسة الشم والتذوق بشكل طبيعي.



وفقًا لموقع بولد "سكاي الهندي" هناك أسباب كثيرة لفقدان حاسة الشم والتذوق، وهي تشمل الحساسية، ومشاكل الجهاز التنفسي العلوي ، والأدوية ، والأورام الحميدة الأنفية ، ومشاكل الأسنان، والأمراض التنكسية، والشيخوخة ، والصدمات ، والعلاج الكيميائي ، وهذه الأيام ، COVID-19.



إليك بعض الطرق الفعالة لعلاج فقدان حاسة الشم والتذوق في المنزل:

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1. الليمون:النكهات مثل حامض الستريك في الليمون فعالة للغاية في إثارة وتعزيز نكهة الحامض والحلو وإعادة حاسة الشم والذوق المفقودة. إنها تساعد على تنشيط مستقبلات الشم والذوقية وتلعب دورًا حيويًا في إدراك الحواس.ماذا أفعل: قطعي ليمونة إلى نصفين واستنشقيها لبضع دقائق يوميًا في الصباح والمساء. يمكنك أيضًا تحضير عصير الليمون عن طريق خلط الليمون والعسل في كوب من الماء.2. زيت الخروع:يعتبر زيت الخروع من أفضل العلاجات المنزلية لعلاج فقدان حاسة الشم والذوق بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والميكروبات. إذا فقدت حاسة الشم والتذوق لديك بسبب الأنفلونزا أو البرد ، فإن زيت الخروع يساعد في محاربة الالتهاب وبالتالي تقليل الأعراض إلى حد كبير.ما يجب القيام به: ضع قطرة واحدة من زيت الخروع الدافئ في كل من فتحتي الأنف في الصباح وقبل الذهاب إلى الفراش. قد يساعد هذا في تنظيف فتحتي الأنف.3. شاي البابونج:يعتبر البابونج من الأعشاب الطبية القديمة ذات الفوائد الصحية العديدة ومنها دوره الفعال في علاج الحمى والالتهابات والالتهابات. يساعد شرب شاي البابونج في تخفيف التهاب الجهاز التنفسي الذي قد يكون سببًا في فقدان الإحساس والتذوق.ما يجب القيام به: تحضير شاي البابونج عن طريق إضافة بتلات البابونج المجففة في الماء المغلي وترك الخليط منقوعًا لبضع دقائق.