كشفت دراسة جديدة عن أن هناك بعض المكونات الطبيعية تساعد على خسارة الوزن بدون أنظمة ريجيم قاسية.
ووفقا لموقع "timesofindia"، فيما يلي مشروبات تعزز عملية الأيض يمكنك تناولها على معدة فارغة كل صباح، تساعد هذه المشروبات على إنقاص الوزن وتساعدك على إنقاص الوزن الكلي للجسم، من الأفضل تناول هذه المشروبات في الصباح لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه التمثيل الغذائي في ذروته.
يعد ماء الليمون مشروبًا منعشًا بعد يوم طويل متعب، وهو مليء بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي تساعد في إذابة دهون البطن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كل صباح .. دراسة تنصح بتناول هذه المشروبات لـ نسف الدهون
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق