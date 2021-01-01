كل صباح .. دراسة تنصح بتناول هذه المشروبات لـ نسف الدهون

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كشفت دراسة جديدة عن أن هناك بعض المكونات الطبيعية تساعد على خسارة الوزن بدون أنظمة ريجيم قاسية.



ووفقا لموقع "timesofindia"، فيما يلي مشروبات تعزز عملية الأيض يمكنك تناولها على معدة فارغة كل صباح، تساعد هذه المشروبات على إنقاص الوزن وتساعدك على إنقاص الوزن الكلي للجسم، من الأفضل تناول هذه المشروبات في الصباح لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه التمثيل الغذائي في ذروته.



يعد ماء الليمون مشروبًا منعشًا بعد يوم طويل متعب، وهو مليء بمضادات الأكسدة وألياف البكتين التي تساعد في إذابة دهون البطن.

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لتحضير المشروب، خذ كوبًا من الماء، اعصر بعض عصير الليمون وأضف إليه ملعقة صغيرة من العسل، اشربه على معدة فارغة في الصباح لتعزيز التمثيل الغذائي وفقدان الوزن الزائد.اقرأ أيضا:لضبط النسبة في الدم.. نصائح الأكل الصحي لمرض السكريكما أصبح الشاي الأخضر شائعًا على نطاق واسع خلال العقود القليلة الماضية، وهو مليء بمضادات الأكسدة (بمضادات الاكسدة) المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي، لا تضف السكر إلى المشروب لجني الفوائد القصوى، رغم أنه يمكنك إضافة بعض عصير الليمون لتحسين المذاق.