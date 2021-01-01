المرض الفتاك .. أنواع وأعراض سرطان الحلق



سرطان الحلق سرطان الحلق

سرطان الحلق هو مصطلح عام لوصف أنواع مختلفة من السرطانات التي تصيب منطقة الحلق، يمكن أن يعني سرطان الغدة الدرقية أو المريء، والتي لها أعراض مختلفة.



تختلف أعراض سرطان الحنجرة حسب الجزء المصاب من الحلق، كلما تم اكتشاف السرطان بشكل أسرع من قبل المتخصصين الطبيين، يمكن بدء العلاج في أقرب وقت، لكن عليك أولًا أن تعرف متى تطلب العناية الطبية.



سرطان الغدة الدرقية:

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يبدأ سرطان الغدة الدرقية في الغدة الدرقية، في مقدمة العنق أسفل مكان الصوت مباشرة، وأكثر أعراض سرطان الغدة الدرقية شيوعًا هو "تورم غير مؤلم في الرقبة يكبر تدريجيًا".حتى أن هناك أنواعًا مختلفة من سرطان الغدة الدرقية، وأكثرها شيوعًا هو "سرطان الغدة الدرقية الحليمي" - وهو أكثر شيوعًا بين الشباب والنساء.غالبًا ما "يوجد سرطان الغدة الدرقية الجريبي لدى الأشخاص في منتصف العمر" ، ولكن عادةً ما يتم "علاجه" بالعلاج الطبي.سرطان المريء:يصيب عدد أكبر من الأشخاص في المملكة المتحدة من سرطان الغدة الدرقية، يصل سرطان المريء إلى حوالي 9000 حالة كل عام.تقول مؤسسة ماكميلان لدعم السرطان إن العلامة الأكثر شيوعًا لهذا النوع من السرطان هي "صعوبة البلع".قد يشعر الأشخاص المصابون بهذا المرض كما لو أن الطعام يلتصق في حلقهم أو صدرهم.هناك نوعان رئيسيان من سرطان المريء: سرطان الخلايا الحرشفية والسرطان الغدي، وهذا نوع من سرطان الحلق يبدأ في المريء (المعروف أيضًا باسم أنبوب الطعام).أنبوب الطعام عبارة عن أنبوب عضلي يربط الفم بالمعدة ويسمى أحيانًا الجهاز الهضمي.سرطانة حرشفية الخلايايتطور سرطان الخلايا الحرشفية في "الخلايا الرقيقة والمسطحة للغشاء المخاطي الذي يبطن المريء، يميل هذا إلى الحدوث في الجزء العلوي أو الأوسط من المريء.غديةيتطور الورم الحميد "من الخلايا الغدية" داخل الحلق. هناك أنواع أخرى نادرة من سرطان المريء ، مثل سرطان الخلايا الصغيرة.سرطان القصبة الهوائيةينقسم إلى أنبوبين (القصبة الهوائية اليمنى واليسرى) التي تربط الرئتين.يعتبر سرطان القصبة الهوائية أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، وخاصة الرجال.توضع القصبة الهوائية أمام أنبوب الطعام، ويبلغ طولها حوالي خمس إلى سبع بوصات ، وتتكون من غضروف ليفي صلب.هناك سبعة أعراض رئيسية لسرطان القصبة الهوائية ، وهي:ضيق التنفسسعالسعال الدمصفير أو تنفس صاخبصوت أجشصعوبة في البلعالحمى والقشعريرة والتهابات الصدر التي تعاود الظهورهذا النوع من السرطان يصيب القصبة الهوائية (أي القصبة الهوائية) التي تربط الفم والأنف بالرئتين.