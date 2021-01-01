أكد مصدر أن أزمة نشبت بين فريق جازيلي التشادي ووزير الرياضة بتشاد بسبب منع الفريق من السفر، لتفشي فيروس كورونا.
ومن المقرر أن يحل جازيلي التشادي ضيفا على الزمالك في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن فريق جازيلي رفع دعوى قضائية في الأمور المستعجلة بتشاد للاعتراض على منع الفريق من السفر.
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التعليقات على منع جازيلي التشادي "منافس الزمالك" من السفر.. وتوجه للقضاء
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