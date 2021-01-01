منع جازيلي التشادي "منافس الزمالك" من السفر.. وتوجه للقضاء



فريق جازيلي التشادي فريق جازيلي التشادي

أكد مصدر أن أزمة نشبت بين فريق جازيلي التشادي ووزير الرياضة بتشاد بسبب منع الفريق من السفر، لتفشي فيروس كورونا.



ومن المقرر أن يحل جازيلي التشادي ضيفا على الزمالك في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل.



وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن فريق جازيلي رفع دعوى قضائية في الأمور المستعجلة بتشاد للاعتراض على منع الفريق من السفر.

قد يعجبك أيضا...

واختتم المصدر: "ينتظر بطل تشاد قرار القضاء للسفر إلى مصر خلال ساعات".وتأهل جازيلي التشادي لدور الـ32 بعد عبور سياف بطل جيبوتي، بسبب عدم حضور الأخير للمباراة.