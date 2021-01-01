عميدة إعلام القاهرة: جاهزون لامتحانات الفصل الدراسي الأول بأي طريقة

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صورة الخبر: كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كلية الإعلام بجامعة القاهرة

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الكلية تنظم حاليا ورش ودورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الاختبارات الإلكترونية تحسبا لأى ظروف طارئة.

وأضافت لـ "صدى البلد" أنه بالنسبة لكيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، هناك عدة اتجاهات منها أن يتم إجراؤها حضوريا في مقر الكلية، مع إتخاذ الاجراءات الاحترازية، أو إقامتها إلكترونيا من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالامتحانات.

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وأوضحت أنه من الممكن إتاحة الأسلوبين معا ، مشيرة إلى أن الكلية على استعداد تام لإجراء الامتحانات إلكترونيا، ولكن في انتظار القرار النهائي من قبل مجلس الجامعة لتحديد كيفية إجراؤها.

وكانت عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أوضحت في تصريح خاص، أنه يتم الاستعداد في الوقت الحالي لامتحانات الفصل الدراسي الأول ، والتي من المقرر انعقادها مبدئيا في 10 يناير المقبل والانتهاء من الجداول وفقا لتوجيهات الجامعة.

المصدر: elbalad

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