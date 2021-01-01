عميدة إعلام القاهرة: جاهزون لامتحانات الفصل الدراسي الأول بأي طريقة

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة ، إن الكلية تنظم حاليا ورش ودورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على الاختبارات الإلكترونية تحسبا لأى ظروف طارئة.
وأضافت لـ "صدى البلد" أنه بالنسبة لكيفية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، هناك عدة اتجاهات منها أن يتم إجراؤها حضوريا في مقر الكلية، مع إتخاذ الاجراءات الاحترازية، أو إقامتها إلكترونيا من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالامتحانات.
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