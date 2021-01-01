

طريقة المذاكرة الصحيحة طريقة المذاكرة الصحيحة

طريقة المذاكرة الصحيحة للثانوية العامة .. موضوع يشغل حاليا طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، خاصة في ظل الحديث عن تطبيق شكل جديد ومختلف لأول مرة في امتحانات الثانوية العامة هذا العام.



حيث قررت وزارة التربية والتعليم أن تكون امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 ، إلكترونية على التابلت داخل لجان الامتحان المراقبة من جانب وزارة التربية والتعليم، وستكون جميع الأسئلة قائمة على قياس مهارة الفهم وليس الحفظ، وبعيدة تماما عن سياسة الاسئلة المعروفة ذات الاجابات النموذجية المحفوظة، كما أنها ستكون أسئلة من نوعية الاختيار من متعدد أو صواب و خطأ وغيرها من الاسئلة التي لا تحتاج من الطالب إلى كتابة إجابات بخط يده تحتاج إلى تصحيح يدوي، حيث تقرر أن يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام بشكل إلكتروني كامل، وهو الأمر الذي يحتاج بالطبع إلى الاهتمام بتطبيق طريقة المذاكرة الصحيحة للثانوية العامة.



طريقة المذاكرة الصحيحة للثانوية العامة

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تواصل موقع صدى البلد مع عدد من الخبراء التربويين للتعرف على طريقة المذاكرة الصحيحة للثانوية العامة لنشرها للطلاب.وأوضح الخبراء أنه لتطبيق طريقة المذاكرة الصحيحة للثانوية العامة لا بد من: الانتباه في الشرح الذي يقدم سواء في الحصة المدرسية أو على قناة مدرستنا التعليمية أو على المنصات الإلكترونية ومحاولة ربط أهداف الدرس مع بعضها.كما نصح الخبراء بضرورة مراجعة المادة بعد الحصول على شرحها في الحصة أو عبر القناة التعليمية أو عبر مجموعة التقوية، لتثبيت المعلومة.وأشار الخبراء إلى أهمية تلخيص المواد بطريقة متسلسلة بسيطة تسمح بحفظها بسرعة، مع ربط الدروس مع بعضها، حيث يساعد هذا على تثبيت المعلومات.طريقة المذاكرة الصحيحة وعدم النسيانوردا على المتسائلين عن طريقة المذاكرة الصحيحة وعدم النسيان، أوضح الخبراء أنه لا بد من القراءة الأولية للدروس وتحديد المهم في كلّ فقرة أو سطر، كما يفضل وضع صيغة سؤال على الفقرات أو بين السطور، وهذا يساعد الطالب على الفهم السريع للمعلومات وتوفير الوقت.ونصح الخبراء أيضا بتحديد النقاط الرئيسية في الفقرات الطويلة ووضع خطوط أو علامات بألوان متنوعة، وتقسيم الدروس الطويلة إلى عدة فقرات وأفكار، وفهم كلّ فقرة على حدة.كيفية تنظيم وقت المذاكرةيؤكد الخبراء التربويون أنه عند المذاكرة، يجب على الطالب إطفاء نغمة رنين الهاتف المحمول الخاص به أو إغلاقه ووضعه بعيدًا حتى لا يشغله عن المذاكرة.كما ينصح الخبراء الطلاب بعمل جدول مذاكرة يتم خلاله تقسيم المذاكرة على أسابيع الدراسة كاملة.ويشير الخبراء إلى أهمية كتابة الأهداف قصيرة الأجل في الخطة الأسبوعية أمام الطالب بجانب الجدول، بحيث يحدد الطلاب من خلالها الدروس التي يجب إنجازها في هذا الأسبوع.اقرأ أيضا | موعدها وجدولها ونظامها .. كل ما تريد معرفته عن امتحانات الثانوية العامة 2021ويؤكد الخبراء أيضا ضرورة إعطاء الأولوية للقيام بالمهام الأكثر أهمية، والقيام بالدراسة المهمة في البداية.وينصح الخبراء بأن يأخذ الطلاب وقتا كافيا للراحة أثناء المذاكرة، وذلك للمساعدة على التركيز في المذاكرة.نظام امتحانات الثانوية العامة 2021 .. يتساءل الجميع عن تفاصيلها بشكل ملحوظ خلال الفترة الراهنة، وذلك بالتزامن مع حالة الارتباك التي تصيب الطلاب بسبب كثرة الأخبار المغلوطة المتداولة على السوشيال ميديا بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة 2021.شكل امتحانات الثانوية العامة 2021امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي ٢٠٢٠/٢٠٢١، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات.ومن المقرر أن تكون بنظام الكتاب المفتوح أو الـ أوبن بوك ، كما ستقيس امتحانات الثانوية العامة 2021 أسئلتها فهم مخرجات التعلم.أما طلاب الاعادة والطلاب في المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائي بشأنه.نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021ستتيح وزارة التربية والتعليم قبيل امتحانات الثانوية العامة 2021، العديد من نماذج امتحانات الثانوية العامة 2021 لتدريب الطلاب على شكل الامتحانات والنظام الجديد للتقييم، وذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم .موعد امتحانات الثانوية العامة 2021أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بالنسبة لـ موعد امتحانات الثانوية العامة 2021، فمن المقرر أن تعقد الفرصة الاولى لـ امتحانات الثانوية العامة 2021، خلال شهر يونيو 2021، مشيرةً إلى أن التقديرات المبدئية المعلنة في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2020/2021 تتوقع عقد الفرصة الأولى لـ امتحانات الثانوية العامة يوم 19 يونيو 2021.وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه ستكون هناك فرصة امتحانية ثانية وفرصة امتحانية ثالثة للتحسين في شهر أغسطس، سيتم تحديد تاريخها بالتحديد في وقت لاحق.جدول امتحانات الثانوية العامة 2021أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات الثانوية العامة يعلن كل عام خلال شهر مارس او ابريل على أقصى تقدير ، وذلك بعد عقد اجتماع مع أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مصر (الممثل الرسمي لصوت الطلبة) للاستماع إلى ملاحظات الطلاب وآرائهم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 قبل اعتماده رسميا من وزير التربية والتعليم.وقال المصدر ، انه عند وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 ، ستأخذ وزارة التربية والتعليم في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان ، والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.تطبيق إلكتروني لتسجيل المعلمينأعلنت وزارة التربية والتعليم أنه استمرارا لمسيرة تطوير منظومة تطوير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2020 ، تم طرح تطبيق إلكتروني للمعلمين لتسجيل بيانات المرشحين للعمل رئيس لجنة سير ، ومراقب أول ، ورئيس مركز توزيع كراسات امتحان.ويمكن لمن يهمه الامر تسجيل البيانات المطلوبة من خلال الدخول على الرابط التالي :http://thanwya.emis.gov.eg/than_teacher/وبمجرد الدخول على الرابط سيكون مطلوبا من المرشح اتباع الخطوات التالية :*ادخال كود المعلم* ادخال الرقم القومي* ادخال كلمة السر* الضغط على تسجيل الدخولنظام التشعيب في امتحانات الثانوية العامة 2021أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نظام التشعيب مازال قائما لطلاب الثانوية العامة 2020 ، حيث يمكن لطلاب الشعبة العلمية أن يتشعبوا لـ علمي علوم وعلمي رياضة وادبي دون اي تغيير .تطبيق نظام التحسين على طلاب الثانوية العامة 2021شرح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرار عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة 2021.وقال وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة قررت اتاحة فرصة امتحان اضافية للطلاب ، وسيتم احتساب المجموع الاعلى .وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن طلاب الثانوية العامة سيخضعون لـ امتحان في شهر يونيو ، مؤكدًا انه سيكون عبارة عن محاولة اولى مثل نظام السات عند طلاب الدبلومة الامريكية ، بحيث يمتحن الطالب في 8 مواد ، ولو حصل الطالب على درجات أقل من المستهدف بالنسبة للطالب في مادتين مثلا ، هنا يمكن للطالب أن يخوض محاولة امتحانية ثانية لتحسين درجاته في مواد معينة مع العلم أن هذه المحاولة ستكون في شهر اغسطس 2020.وقال الوزير: "ممكن الوزارة توفر للطلاب محاولة ثالثة مثل الامتحانات الاجنبية ، بحيث لا تصبح الثانوية العامة مسألة حياة او موت وبهذا يمكن للمجتهد الذي كان لديه ظروف اثرت عليه في المحاولة الاولى أن يدخل الكلية التي يرغب فيها من خلال حساب نتيجة المحاولة التي حصل فيها الطالب على اعلى الدرجات .