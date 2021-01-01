كلية الطب البشري بالعريش تبدأ في استقبال الطلاب العام المقبل



كلية الطب البشري بالعريش كلية الطب البشري بالعريش

أكد الدكتور أسامة ذكرى عميد كلية الطب جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، أن الكلية سوف تبدأ استقبال الطلاب الدارسين اعتبارًا من العام الجامعي القادم، وجار حاليًا إجراء استيفاء كافة احتياجات الكلية من كوادر التدريس والتجهيزات الطبية والمعامل.



جاء ذلك خلال استضافته في لقاء بمقر "مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية" فى مدينة العريش بشمال سيناء لتكريمه، للاستماع إلى رؤيته بشأن أهمية إنشاء كلية الطب، واعتناء الدولة بتنمية سيناء.



وأكد عميد كلية الطب البشرى بجامعة العريش، على أهمية دور المجتمع المدني الذي يقدم خدمات موازية للمنظومة الصحية.. إلى وجود الجانب الخدمي للكلية التى ستقدم للمواطنين مستقبلا، بالتوازي مع الدور الأكاديمي.

قد يعجبك أيضا...

كما أكد عميد كلية الطب أن جامعة العريش تسعى إلى تطوير الشراكات المجتمعية لدعم مسيرة الكلية مع انطلاقتها كحلم يتحقق لأهالي محافظة شمال سيناء، بإنشاء أول كلية طب بشرى على أرض سيناء، لخدمة المنظومة الصحية بشمال سيناء بشكل عام.من جانبه استعرض عادل رستم، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة، خطوات المؤسسة من أجل تحقيق حلم إنشاء مستشفى حياة لعلاج الأورام بالكيلو 17 غرب العريش، والذي يعد أحد المشروعات الصحية الخدمية الخيرية لخدمة وعلاج مرضى الأورام الذى تتبناه المؤسسة بدعم وشراكة مجتمعية وتنسيق مع مختلف الجهات التنفيذية المختصة.وأشار إسلام عروج أمين المؤسسة الي أهمية الشراكة مع كلية الطب في خطوات إنشاء مستشفى حياة لعلاج الأورام من خلال تقديم الدعم الفني.كما استعرض أعضاء المؤسسة جوانب العمل الإنساني الذى نفذته المؤسسة ومن بينها التوعية الوقائية بمرض السرطان وتقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجاً وأيضًا دور المؤسسة في مجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وحضر اللقاء على غيط مدير الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي ،الذى أكد مجددا على دور مديرية التضامن فى تسهيل عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتقدم خدماتها لأهالى المحافظة لافتا إلى أهمية تعاون كلية طب جامعة العريش فى تقديم الدعم الفنى اللازم للمشروعات الصحية الخدمية الخيرية التى تنفذها الجمعيات الأهلية وعلى رأسها أهم مشروع خدمى خيرى يجرى التجهيز لتنفيذه عن طريق مؤسسات المدنى وهو مستشفى حياة الخيرى للأورام بمنطقة مدخل سباق الهجن غرب مدينة العريش في اتجاه القنطرة.