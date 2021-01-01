

علاج الصداع فى خمس دقائق فقط علاج الصداع فى خمس دقائق فقط

العلاج بالابر هو نوع من التدليك ، تم تأكيد فعاليته من خلال العديد من الدراسات العلمية بحكم طبيعته ، هو شكل من أشكال الوخز بالإبر والعلاج الانعكاسي ويمكن أن يستخدم فى علاج الصداع، لكنه لا يتطلب معرفة طبية خاصة.



ويعد العلاج بالابر من الطرق السريعة التى تساعدك فى علاج الصداع بشكل سريع لايتعدى الـ 5 دقائق .



نعرض لكم خطوات علاج الصداع بالابر في خمس دقائق وذلك وفقا لما ذكره موقع " برايت سايد"

كيفية تدليك نقاط العلاج بالابر

لا يستغرق التدليك الكثير من الوقت: من 30 ثانية إلى دقيقة واحدة في المتوسط أولًا ، اتخذ وضعية مريحة واسترخ .

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قم بتدليك نقطة بضغط خفيف أو حركات دائرية عادة يختفي الصداع أثناء التدليك أو بعده بـ 5-10 دقائق.هناك 6 نقاط رئيسية للتخلص من الصداعتقع نقطة العين الثالثة ، أو Yintang ، بين الحاجبين في المكان الذي يمر فيه جسر الأنف إلى الجبهة هذه النقطة مسؤولة أيضًا عن إزالة إجهاد العين.تقع هذه النقاط المتماثلة عند قاعدة الحافة الداخلية للحاجبين كما أن تدليك هذه المنطقة يخفف من سيلان الأنف ويحسن حدة البصر والتدليك لمدة دقيقة بالضغط أو بحركات دائرية.تقع هذه النقاط على جانبي الخياشيم بما يتماشى مع العينين للعثور عليهم ، اشعر بغمازة في أسفل عظام الخد ويساعد على فتح الجيوب الأنفية وتقليل الصداع وآلام الأسنان وتخفيف التوتر.تقع النقاط في الجزء الخلفي من الرأس في الوسط ، بين الأذن وبداية العمود الفقري، يساعد تدليك هذه النقاط في تخفيف احتقان الأنف وآلام العين والأذنين والصداع الشديد والصداع النصفي.تقع نقاط شواي جو على بعد 2-3 سم من بداية خط الشعر في منطقة الصدغ، واشعر بغمازة صغيرة لتجد هذه النقطة. الضغط المطبق على هذه المنطقة يخفف الألم في المنطقة الصدغية وتعب العين.توجد هذه النقاط المتماثلة على ظهر اليد بين الإبهام والسبابة، ويؤدي الضغط على هذه المنطقة أيضًا إلى تخفيف آلام الظهر والأسنان والتوتر في عضلات الرقبة.