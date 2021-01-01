أيمن يونس رئيسا.. اعتماد اللجنة التنفيذية لكرة القدم بـ نادي الزمالك

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، التصور الكامل للجنة التنفيذية لكرة القدم بالنادي واللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم. وضم تشكيل اللجنة التنفيذية أيمن يونس رئيسا وحسين السيد نائبا للرئيس وعادل عبد الواحد مسئولا إداريا وإيهاب يكن منسقا عاما، ويتولى خالد رفعت إدارة التسويق ونصر عزام اللجنة القانونية. فيما تضم اللجنة الفنية المسئولة عن قطاعات كرة القدم بالنادي فاروق جعفر رئيسا وعضوية أحمد عبدالحليم وأيمن يونس وحسين السيد.

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