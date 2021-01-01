بدون أفشة والسولية وربيعة.. تعرف على قائمة الأهلي لرحلة النيجر

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قائمة الأهلي لرحلة النيجر

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة سونيديب بطل النيجر المقرر لها الأربعاء المقبل.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأيمن أشرف وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلي معلول وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر، ومحمد شكري وسعد سمير.

وتغادر بعثة الأهلي إلى النيجر بطائرة خاصة في الثانية ظهر اليوم الأحد، لمواجهة فريق سونيديب يوم الأربعاء المقبل.

وجاء ذلك بعد إعلان إصابة عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ورامي ربيعة بفيروس كورونا وتخلفهم عن البعثة بجانب موسيماني مدرب الفريق.

المصدر: elbalad

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