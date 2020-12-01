سعر الدولار اليوم 20 -12-2020

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › سعر الدولار اليوم 20 -12-2020

صورة الخبر: سعر الدولار اليوم 20 -12-2020
سعر الدولار اليوم 20 -12-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 20 ديسمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاحد 15.65 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .

سجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار اليوم الاحد فى بنوك ( البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد،عودة، ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،المصرى للتنمية الصادرات، الكويت الوطنى NBK، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،بلوم ،الاسكندرية،التعمير و الاسكان،بنك الاستثمار العربى،التجارى الدولى CIB ،العقارى المصرى العربى،بنك ابوظبى الاول FAB ،اتش اس بى سى HSBC) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.

أقرأ ايضا ..محمد أبو العينين: الرئيس السيسي زرع بنفوس المصريين الأمل في الغد

وسجل سعر الدولار اليوم الاحد فى بنوك(فيصل الاسلامى ،المصرف العربى الدولى ،العربى الافريقى الدولى ) نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الاحد فى بنوك ( مصر ايران للتنمية ، مصر ، الاهلى ) نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على سعر الدولار اليوم 20 -12-2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
71916

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager