

سعر الدولار اليوم 20 -12-2020 سعر الدولار اليوم 20 -12-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاحد 20 ديسمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الاحد 15.65 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع .



سجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى 15.68جنيه للشراء و 15.78جنيه للبيع

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وسجل سعر الدولار اليوم الاحد فى بنوك ( البركة ،المصرى الخليجى ، المصرف المتحد،عودة، ،الأهلى الكويتى بيريوس،قناة السويس،المصرى للتنمية الصادرات، الكويت الوطنى NBK، المشرق، التنمية الصناعية،كريدى اجريكول ،بلوم ،الاسكندرية،التعمير و الاسكان،بنك الاستثمار العربى،التجارى الدولى CIB ،العقارى المصرى العربى،بنك ابوظبى الاول FAB ،اتش اس بى سى HSBC) نحو 15.66جنيه للشراء و 15.76جنيه للبيع.أقرأ ايضا ..محمد أبو العينين: الرئيس السيسي زرع بنفوس المصريين الأمل في الغدوسجل سعر الدولار اليوم الاحد فى بنوك(فيصل الاسلامى ،المصرف العربى الدولى ،العربى الافريقى الدولى ) نحو 15.65جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم الاحد فى بنوك ( مصر ايران للتنمية ، مصر ، الاهلى ) نحو 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.