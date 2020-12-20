أسعار الأسماك اليوم الأحد 20/12/2020

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صورة الخبر: أسعار الأسماك اليوم الأحد 20/12/2020
أسعار الأسماك اليوم الأحد 20/12/2020

ينشر صدى البلد أسعار الأسماك في سوق العبور، اليوم الأحد 20/12/202، حيث سجل سعر سمك البوري تراجعا طفيفا بحوالي جنيه، وبلغ سعر البلطى 20 جنيها.

سجل البوري نمرة "1" من 39– 45 جنيها للكيلو، والبورى نمرة "2" تراجع بقيمة 3 جنيهات وسجل 29– 35 جنيها للكيلو، المكرونة الخليجي 30– 38 جنيها للكيلو بزيادة وصلت 4 جنيهات في الكيلو، والمكرونة السويسي 60 – 70 جنيها للكيلو بارتفاع 10 جنيهات، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، برانيس إسكندرانى 50 – 66 جنيها للكيلو بزيادة وصلت 11 جنيها في الكيلو الواحد، سمك موسى 60– 80 جنيها للكيلو بتراجع 5 جنيهات.

ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور فسجل البلطى المزارع "1" 18– 20 جنيها، فيما سجل البلطى المزارع "2" 15– 17 جنيها للكيلو بتراجع 3 جنيهات، والبلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه.

وسجل البربون "1" 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون "2" 32 – 38 جنيها للكيلو، والقشر بياض 70 – 100 جنيها للكيلو، ونفس السعر للبياض الأملس "1"، فيما سجل البياض الأملس "2" 70 – 100 جنيها للكيلو، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.

وسجل سعر المرجان "1" 32 – 38 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو.

وجاءت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 460 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 350 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 280 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو.

المصدر: صدى البلد

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