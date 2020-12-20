

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 20-12-2020 سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأحد 20-12-2020

سجل سعر الدرهم الإماراتي استقرارًا كبيرًا في البنوك المصرية العاملة اليوم الأحد 20-12-2020، خلال التعاملات المبكرة من الصباح.



على المستوى المحلي، بلغ متوسط سعر الدرهم الإمارتي في مقابل الجنيه المصري، بماكينات الصراف الآلي وشركات الصرافة، عند مستوى 4.25 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.



ويقدم لكم موقع " الدستور" في تقريره اليوم، سعر الدرهم الإماراتي بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.



سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 20-12-2020



البنك الأهلي المصري



ووصل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلى المصري إلى 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.



بنك مصر



كما سجل الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.



بنك الإسكندرية



ووصل في بنك الإسكندرية 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.



البنك المصري الخليجي



وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.22 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.



بنك عوده



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.



البنك العربي الأفريقي الدولي



وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.19 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.



وبلغت إيرادات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات بلغت 40.163 مليار درهم مع نهاية الربع الثالث من عام 2020، فيما وصل إجمالي المصروفات 36.686 مليار درهم، وبذلك فقد بلغ الفائض في الميزانية نحو 3.48 مليار درهم.



ويأتي الدرهم الإماراتي رسميًا في اللغة الإنجليزية بالحروف AED، إضافة إلى اختصارات أخرى غير رسمية مثل Dh وDhs، وتصدر العملات المعدنية منه فئة 1 درهم، و50 فلسًا و25 فلسًا، والورقية من فئة 1، 5، 10، 50، 100 درهم كما صدرت ورقة نقدية بقيمة 1000 درهم.