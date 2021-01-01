

وكيل "رينو" يرفع أسعار "كادجار" بعد انتهاء العرض الترويجي وكيل "رينو" يرفع أسعار "كادجار" بعد انتهاء العرض الترويجي

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، عن انتهاء العرض الترويجي على أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV رينو كادجار موديل 2021، والذي أطلقته EIM مؤخراً تحت شعار "المنافسة انتهت".







وتصل قيمة الزيادة السعرية التي أقرها وكيل



رينو على أسعار كادجار 2021 بعد انتهاء العرض الترويجي إلى 15 ألف جنيه.





وتتوافر كادجار موديل 2021، في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات، وبلغ مقدار الزيادة على الفئة الأولى من السيارة 15 ألف جنيه، فيما بلغ مقدار الزيادة على الفئتين الثانية والثالثة "الأعلى تجهيزاً" 10 آلاف جنيه.





وبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة 379 ألف جنيه، بدلاً من 364 ألف جنيه، أما الفئة الثاني فأصبح سعرها 409 ألف جنيه، بدلاً من 399 ألف جنيه.







أما الفئة الثالثة من رينو كادجار 2021 الأعلى تجهيزاً فارتفعت إلى 434 ألف جنيه، بدلاً من 424 ألف جنيه.



