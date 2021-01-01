

أسعار "داستر "تعاود الارتفاع بعد انتهاء التخفيضات الأخيرة أسعار "داستر "تعاود الارتفاع بعد انتهاء التخفيضات الأخيرة

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر، عن انتهاء التخفيضات التي قدمتها مؤخراً على السيارة رينو داستر، والتي بلغت نحو 24 ألف جنيه.







وشهدت أسعار السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV رينو داستر 2021، زيادات تتراوح بين 3 إلى 10 آلاف

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جنيه.وتتوافر رينو داستر موديل 2021 في السوق المحلية بـ 3 فئات من التجهيزات، وبلغ مقدار الزيادة على الفئة الأولى من السيارة 10 آلاف جنيه، بينما بلغت الزيادة على الفئة الثانية من رينو داستر نحو 8 آلاف جنيه،والفئة الثالثة ارتفعت بمقدار 3 آلاف جنيه.وأصبح سعر الفئة الأولى من السيارة 288 ألف جنيه، بدلاً من 278 ألف جنيه، أما الفئة الثانية فارتفع سعرها إلى 310 ألف جنيه، بدلاً من 302 ألف جنيه.وبات سعر الفئة الثالثة الأعلى تجهيزاً من رينو داستر 2021، 339 ألف جنيه، بدلاً من 336 ألف جنيه، بحسب القائمة السعرية الصادرة عن وكيل رينو لشهر ديسمبر.