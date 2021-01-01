

ننشر الأسعار الجديدة لرينو لوجان 2021 بعد زيادتها 5 آلاف جنيه ننشر الأسعار الجديدة لرينو لوجان 2021 بعد زيادتها 5 آلاف جنيه

أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، وكيل علامة رينو في مصر، عن أحدث قائمة سعرية لسيارات رينو في مصر، والتي شهدت زيادة على أسعار السيارة رينو لوجان موديل 2021.







وبلغت قيمة الزيادة السعرية التي أقرها وكيل رينو على السيارة لوجان 5 آلاف جنيه، وتتوافر السيارة في السوق المحلية بـ 6

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فئات من التجهيزات، وطالت الزيادة الجديدة جميع فئات رينو لوجان، فيما عدا الفئة السادسة "الأعلى" التي شهدت أسعارها استقراراً.وبحسب القائمة السعرية المعلنة من الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، فإن سعر الفئة الأولى مانيوال أصبح 174 ألف جنيه بدلاً من 169 ألف جنيه، أما الفئة الثانية "مانيوال" فأصبح سعرها 188 ألف جنيه، بدلاً من 183 ألف جنيه.وزاد سعر الفئة الثالثة "أوتوماتيك" 198 ألف جنيه، بدلاً من 193 ألف جنيه، وأصبح سعر الفئة الرابعة "أوتوماتيك" 208 ألف جنيه بدلاً من 203 آلاف جنيه، والخامسة "أوتوماتيك" 221 ألف جنيه، بدلاً من 216 ألف جنيه.واستقر سعر الفئة السادسة "أوتوماتيك" الأعلى تجهيزاً من رينو لوجان دون أي زيادات عند 229.5 ألف جنيه.