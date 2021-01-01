نصحت خبيرة التغذية سهام سوقية، مرضى إلتهاب المفاصل باتباع نظام غذائي صحي وتناول العناصر الغذائية التي يمكنها تقليل الأعراض، بجانب النظام العلاجي الذي يصفه الطبيب لكل حالة وفقًا لاحتياجاتها.
وأوصت «سوقية»، من خلال حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، بالحرص على تناول بعض العناصر الغذائية مثل الخضراوات والفواكه «التي تساعد بعض مضادات الأكسدة، الموجودة في الفواكه والخضروات مثل التفاح والبصل والكراث والفراولة، في تقليل التهاب المفاصل وآلامها».
ولفتت إلى أنه يمكن الحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية، من خلال تناول تناول حصتين من الأسماك الدهنية كل أسبوع، حيث تساعد أوميجا 3 في تخفيف آلام المفاصل وتقليل التيبس الصباحي، مشيرة إلى أن أسماك السالمون والماكريل والرنجة والتونة والسردين من أفضل المصادر لأوميجا 3.
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التعليقات على خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تقلل من آلام التهاب المفاصل
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