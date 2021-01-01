

خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تقلل من آلام التهاب المفاصل خبيرة تغذية: هذه الأطعمة تقلل من آلام التهاب المفاصل

نصحت خبيرة التغذية سهام سوقية، مرضى إلتهاب المفاصل باتباع نظام غذائي صحي وتناول العناصر الغذائية التي يمكنها تقليل الأعراض، بجانب النظام العلاجي الذي يصفه الطبيب لكل حالة وفقًا لاحتياجاتها.



وأوصت «سوقية»، من خلال حسابها الرسمي بموقع فيس بوك، بالحرص على تناول بعض العناصر الغذائية مثل الخضراوات والفواكه «التي تساعد بعض مضادات الأكسدة، الموجودة في الفواكه والخضروات مثل التفاح والبصل والكراث والفراولة، في تقليل التهاب المفاصل وآلامها».



ولفتت إلى أنه يمكن الحصول على أحماض أوميغا 3 الدهنية، من خلال تناول تناول حصتين من الأسماك الدهنية كل أسبوع، حيث تساعد أوميجا 3 في تخفيف آلام المفاصل وتقليل التيبس الصباحي، مشيرة إلى أن أسماك السالمون والماكريل والرنجة والتونة والسردين من أفضل المصادر لأوميجا 3.

قد يعجبك أيضا...

وتابعت أنه من الضروري «استخدام زيت الزيتون، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن المركب الموجود في زيت الزيتون، والذي يسمى الأوليوكانثال، له نفس التأثيرات المضادة للالتهابات مثل الإيبوبروفي».وأشارت إلى أهمية الحصول على ما يكفي من فيتامين سي، إذ يعتبر عنصر أساسي لصحة المفاصل، ويساعد على بناء الكولاجين والنسيج الضام، مضيفة: «يمكن أن توفر لك الكثير من الأطعمة ما تحتاجه من فيتامين سي، مثل الفواكه الحمضية والفلفل الأحمر والفراولة والبروكلي والملفوف واللفت والكيوي».وأكدت خبيرة التغذية خلال منشورها على الاعتدال في تناول اللحوم الحمراء وتجنب المعلبات واللحوم المصنعة، وكذلك السكريات والدهون الضارة، بالإضافة إلى استبدال النشويات بمنتجات الحبوب الكاملة.