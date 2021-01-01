حالة من الشغف أثارها ما يسمى «الاقتران العظيم بين المشترى وزحل»، كما ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ممثلًا فى قسمى الفلك وأبحاث الشمس والفضاء، مساء غد، أمسية فلكية بمقر المعهد فى حلوان تتخللها محاضرة تعريفية بـ«الاقتران العظيم»، ومتابعة هذه الظاهرة.
والاقتران يتكرر كل 20 عامًا، وكان آخر ظهور له فى مايو 2000، لكن لم يكن بهذا القدر من القرب من الأرض سوى من 800 عام، ولذلك وُصف هذا الحدث الفلكى بأنه «نادر».
أما ندوة «القومى للبحوث الفلكية» فتتضمن الإجابة على أى تساؤلات لهذا الحدث، ورصد ومشاهدة الاقتران بالتليسكوبات الخاصة التى يتولى تشغيلها متخصصون من المعهد، كما سيتم تقديم بث حى على صفحة المعهد لرصد الظاهرة، وذلك لإتاحة متابعة الظاهرة لأكبر عدد من المواطنين. ويتزامن ذلك الحدث مع توقيت الانقلاب الشتوى فى 21 ديسمبر، والذى يعنى أطول ليل وأقصر نهار فى السنة فى نصف الكرة الشمالى، وأطول نهار وأقصر ليل فى نصف الكرة الجنوبى، وناشد المعهد جميع المشاركين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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التعليقات على ظاهرة فلكية نادرة تحدث كل 800 عام.. «الاقتران العظيم» بين كوكبي «المشترى وزحل» غدًا
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