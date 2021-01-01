

مفاجأة.. الإصابة بـ«كورونا» دون الشعور بها تعطي الجسم مناعة طبيعية ضد الفيروس مفاجأة.. الإصابة بـ«كورونا» دون الشعور بها تعطي الجسم مناعة طبيعية ضد الفيروس

كشف الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، عن مفاجأة بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19، هي أن الشخص الذي يصاب بعدوى الفيروس دون الشعور بأية أعراض، أو شعوره بأعراض خفيفة عابرة وغير ملحوظة، تعطي الجسم مناعة طبيعية ضد الفيروس.



وقال سالم، في تصريحات صحفية، إن تلك الأعراض تتمثل في دور البرد الخفيف وانسداد الأنف وإرهاق بالجسم، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس في موجته الثانية.



وجدد رئيس قسم الصدر بقصر العيني، تحذيره من التهاون في إتباع الاجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19 خاصة وأن أعداد المصابين في الموجة الثانية من الفيروس في تزايد مستمر.

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وأوضح أن عدد الإصابات الخفيفة في الموجة الثانية لكورونا تمثل النسبة الأكبر، تليها الحالات المتوسطة، ثم عدد الحالات الشديدة تعد الأقل مع خطورتها والتي لا يمكن فيها التنبؤ بتحسن الحالة أو تدهورها.وأكد سالم، أن علاج الحالات الخفيفة تكون في المنزل مع الالتزام ببروتوكول وزارة الصحة، أما الحالات الشديدة أو المتوسطة قد تحتاج إلى دخول مستشفى لرعاية خاصة.ونوه بأن عرض الإسهال يظهر في معظم مصابي مرضى كورونا في موجتها الثانية؛ وذلك مع فقدان حاسة الشم والتذوق وقد يكون لأيام بسيطة أو عدة أسابيع، كما أن العينين قد تكون من مصادر دخول الفيروس إلى الجسم ولكنها غير مؤكدة.