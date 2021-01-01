كشف الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، عن مفاجأة بشأن فيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد 19، هي أن الشخص الذي يصاب بعدوى الفيروس دون الشعور بأية أعراض، أو شعوره بأعراض خفيفة عابرة وغير ملحوظة، تعطي الجسم مناعة طبيعية ضد الفيروس.
وقال سالم، في تصريحات صحفية، إن تلك الأعراض تتمثل في دور البرد الخفيف وانسداد الأنف وإرهاق بالجسم، مشددا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس في موجته الثانية.
وجدد رئيس قسم الصدر بقصر العيني، تحذيره من التهاون في إتباع الاجراءات الاحترازية ضد كوفيد 19 خاصة وأن أعداد المصابين في الموجة الثانية من الفيروس في تزايد مستمر.
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التعليقات على مفاجأة.. الإصابة بـ«كورونا» دون الشعور بها تعطي الجسم مناعة طبيعية ضد الفيروس
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