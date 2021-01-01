

لقاح مودرنا ضد كورونا ينال الترخيص الأمريكي بعد أسبوع من ترخيص لقاح فايزر، فما الفارق بينهما؟ لقاح مودرنا ضد كورونا ينال الترخيص الأمريكي بعد أسبوع من ترخيص لقاح فايزر، فما الفارق بينهما؟

أعلنت وكالة الغذاء والأدوية الأمريكية FDA أنها قد منحت لقاح مودرنا ضد كورونا ترخيص الاستخدام بعد حوالي أسبوع من منحها الترخيص للقاح فايزر الذي يتم توزيعه حاليا.



هذا وقد صرح ستيفين هان المتحدث الرسمي باسم الوكالة الأمريكية أن الترخيص الطاريء الذي تم منحه للقاح مودرنا يعتبر خطوة اخرى هامة في مكافحة الجائحة العالمية لوباء كورونا، والتي قد تسببت في وفيات كثيرة يومية في مستشفيات الولايات المتحدة الأمريكية.



يأتي إعلان هذا الترخيص بعد أن صوتت اللجنة المختصة يوم الخميس بالإجماع (20 صوت)-مع امتناع عضو واحد عن التصويت- أن فائدة لقاح مودرنا تفوق مخاطر الأعراض الجانبية لاستخدامه.

وأنه آمن وذو كفاءة عاليه للاستخدام في الأشخاص في عمر 18 عام وأكبر.ما هو الفارق بين لقاح مودرنا ولقاح فايزر؟يعتمد كلا من لقاح فايزر ولقاح مودرنا على نفس التقنية الأساسية التي تقوم بتنقية وحقن الحمض النووي mRNA لفيروس كورونا في الجسم.وبوصوله إلى خلايا الجسم بعد الحقن فإنه يكون آلاف النسخ من البروتين السطحي الشوكي لفيروس كورونا، والتي بدورها تحفز الجهاز المناعي للجسم وتبني مناعته (كما هو موضح بالصورة التالية رقم 3).وبسبب ضعف النووي mRNA وسهولة تكسره، فإن لقاح فايزر ولقاح مودرنا يحتاجان إلى الحفظ بالتجميد، كما يحتاجان لحقن جرعتين منهما لأن الجرعة الأولى تتكسر سريعا قبل أن تعطي المناعة الكافية.لكن اللقاحان يختلفان من حيث طريقة تحضير هذا الحمض النووي وتنقيته والإضافات التي يمكن أن تستخدم لمنحه مزيدا من الثبات، ونتج عن ذلك عددة فوارق نذكرها فيما يلي.درجة حرارة النقل والتخزين..يحتاج لقاح مودرنا للنقل والتخزين درجة حرارة -20 سيليزية وهي درجة تماثل درجة المبرد (الفريزر العادي)، ويمكن حفظه في هذه الدرجة لمدة 6 أشهر.وبعد أن يذوب من التجميد يمكن حفظ لقاح مودرنا في الثلاجة لمدة 30 يوم، وفي درجة حرارة الغرفة لمدة 12 ساعة.وهذا يختلف عن درجة الحراوة التي يحتاجها لقاح فايزر، فهي أقل بكثير وتحتاج لمبردات خاصة لانها تصل إلى التجميد بدرجة -75 سيليزية.وبعد أن يذوب التجميد يمكن حفظ لقاح فايزر في الثلاجة لمدة 5 أيام فقط، مما يجعل لقاح فايزر يواجة صعوبات في النقل والتوزيع.عمر الأشخاص الذين يمكن أن يتم حمايتهم باللقاح..تم ترخيص لقاح فايزر للحماية الأشخاص في عمر 16 عام أو أكبر، في حين أن لقاح مودرنا يمكن استخدامه في الأشخاص بعمر 18 عام او أكبر.وقد بدأت شركة مودرنا مؤخرا في دراسات لاختبار لقاحها على الأشخاص من عمر 12 إلى 17 سنة.كفاءة اللقاح..أظهر كلا من اللقاحين كفاءة مبهرة في نتائج الدراسات الخاصة بهما، ولا تزال كفاءة اللقاحات على أعداد أكبر محل تقييم.وضحت دراسات لقاح فايزر كفاءة تقدر بحوالي 95% في الحماية من عدوى فيروس كورونا، وقد تم الوصول لهذه الكفاءة بعد 7 أيام من حقن الجرعة الثانية من اللقاح.وكانت كفاءته متساوية في كل الأعمار والأجناس.في حين أظهرت دراسات لقاح مودرنا كفاءة وصلت لحوالي 94.1% تم الوصول إليها بعد أسبوعين من حقن الجرعة الثانية.وظهرت كفاءة للقاح مودرنا أقل قليلا في الأشخاص بعمر 65 عام أو أكبر، ولكن لجنة وكالة الغذاء والادوية الأمريكية وضحت ان ذلك يمكنه أن يكون تأثرا بقلة أعداد الأشخاص من هذه الأعمار بالدراسة.عدد الجرعات والمدة الزمنية بينهما..يتم حقن كلا من لقاح فايزر ولقاح مودرنا في جرعتين، وتكون المدة الزمنية بين جرعتي لقاح فايزر 21 يوم، في حين أن المدة الزمنية بين جرعتي لقاح مودرنا 28 يوم.كل جرعة من لقاح فايزر تحوي 30 ميكروجرام، في حين أن كل جرعة من لقاح مودرنا تحوي 100 ميكروجرام، مما يعني أن لقاح مودرنا يستخدم حوالي 3 أضعاف جرعات لقاح فايزر ومع ذلك لا يعطي كفاءة أعلى.



