قدم أحد مطاعم سنغافورة يوم السبت، لحم الدجاج المصنع مخبريا، فيما يأمل منتجوه أن يخفف من أثر استهلاك اللحوم على بيئة العالم.
وقدم المطعم اللحم المخبري لمراهقين تراوحت أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والثامنة عشرة، كانت قد وجهت إليهم الدعوة على وجه الخصوص بسبب "التزامهم في تحسين وضع كوكب الأرض".
وأفادت شركة "إيت جاست" المصنعة بأن أول بيع لهذه اللحوم تجاريا سيكون في مطعم "1880" الذي يقع في إحدى شوارع سنغافورة الراقية.
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التعليقات على مطعم في سنغافورة يقدم لحم الدجاج المصنع مخبريا "في سابقة غذائية تاريخية"
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