نقلت وسائل إعلام عن ياباني حُكِم عليه بالإعدام لقتله تسعة أشخاص في 2017 بعد استدراجهم إلى منزله عبر "تويتر" قوله إنه لا يعتزم استئناف الحكم لكنه يرغب في الزواج قبل إعدامه.
وكانت محكمة في طوكيو حكمت الثلاثاء بالإعدام على تاكاهيرو شيرايشي لكونه قتل تسعة أشخاص التقاهم عبر شبكات التواصل التواصل الاجتماعي، وعمد إلى تقطيع أوصال جثثهم.
وكان السفاح شيرايشي يختار ضحاياه الذين راوحت أعمارهم بين 15 عاما و26 من أصحاب الميول الانتحارية، ويستدرجهم عبر "تويتر" بعد أن يوهمهم بأنه قادر على مساعدتهم في مشاريعهم أو حتى الموت بجانبهم.
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التعليقات على "سفاح تويتر" الياباني يقبل حكم الإعدام لكن.. الزواج أولا
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