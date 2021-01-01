

مصر تودع الخريف وتستقبل الشتاء .. تعرف على طقس الـ3أيام المقبلة مصر تودع الخريف وتستقبل الشتاء .. تعرف على طقس الـ3أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتي تودع فيهم مصر فصل الخريف وتستقبل فصل الشتاء والذي يبدأ غداً الاثنين 21 ديسمبر، ويسود البلاد في الأيام الثلاث طقس مائل للدفء شمالاً دافيء جنوباً وتحذر الأرصاد من شبورة مائية كثيفة صباحاً .



ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد آخر أيام فصل الخريف طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



كما يتوقع الخبراء شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر .

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وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «21- 13»، الإسكندرية «20– 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «25– 11»، أسوان «26 – 12» .أما غداً الاثنين فيسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .وهناك شبورة مائية كثيفة صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على البحر الأحمر .وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 13»، الوجه البحرى «21 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «21 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «22– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «25- 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «26 – 11» درجة مئوية.ويتوقع الخبراء بعد غدً الثلاثاء أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية دافيء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء تنشط أحياناًعلى السواحل الشمالية الغربية .وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«22 – 13»، الوجه البحرى «22 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «26 – 15»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية .