قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس جمعية مصر الجديدة، إن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" يتأهب بتلسكوبات فلكية لرصد حدث فلكي نادر، لحظة الاقتران الأعظم بين كوكبي زحل والمشتري، وهي الظاهرة الفلكية التي لم تحدث منذ نحو 397 عامًا، وذلك للاقتراب الشديد والنادر بينهما هذا العام والذي يقدر بنسبة 0.01 درجة، بفارق «ثانية واحدة».
ودعا الدكتور نبيل حلمي، المصريين من كافة الأطياف خاصة الأطفال؛ إلى حضور فعالية "الاقتران الأعظم بين كوكبى زحل والمشترى، والمقرر لها بعد غدا، الإثنين، الموافق 21 ديسمبر الجاري، وتمتد من الساعة الخامسة مساءً وحتى العاشرة بمقر المتحف بمصر الجديدة".
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالوارث، مدير عام مركز الطفل للحضارة والإبداع، إن كوكبى زحل والمشتري يقترنان ويصطفان عندما يتحاذى مداراهما كل 20 عامًا، لكن اقتران هذا العام سيكون كبيرًا، فهذا الاقتران لم يُلاحظ بين أي من الكواكب منذ العصور الوسطى، ولن يحدث الاقتران العظيم بين المشتري وزحل إلا بعد عام 2400.
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التعليقات على تبدأ مساء الإثنين وتستمر 5 ساعات.. سماء مصر تشهد ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 397 عاما
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