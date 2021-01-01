عميد آثار القاهرة يكشف مصير امتحانات الفصل الدراسي الأول



كلية الآثار جامعة القاهرة كلية الآثار جامعة القاهرة



كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن مصير امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020- 2021.



وأضاف رجب خلال تصريح لـ "صدى البلد"، أن الكلية لم تحدد بعد موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول لعام 2020- 2021 وننتظر قرارات الجامعة.



وأشار "رجب" إلى أنه تم الانتهاء من امتحانات الميدتيرم الحضورية، يوم الاثنين الماضي كما انتهت امتحانات الميدتيرم الإلكترونية يوم الخميس الماضى.

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كان الدكتور أحمد رجب كشف عن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الكلية خلال تواجد الطلاب باليوم الدراسي.وقال إن الكلية تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازية مثل تطبيق نظام التعليم الهجين 50% حضوري و50% أون لاين عبر منصة بلاك بورد.وأضاف "رجب" أنه يراعي تخفيض الأعداد بقاعات المحاضرات، ومراعاة التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، ولا يسمح لمن يخلع الكمامة بحضور المحاضرات.وأكد عميد الكلية، أن الكلية تقوم بالتعقيم المستمر للقاعات وجميع الأماكن بالإضافة إلى قياس حرارة الطلاب ومتابعتهم طوال فترات تواجدهم بالكلية والمتابعة المستمرة والدائمة طوال الأيام بإشراف دقيق من ا.د أحمد رجب عميد الكلية وا.د. هالة عفيفي وكيل الكلية لشئون خدمة