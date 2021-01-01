ننشر جداول مواعيد حصص عاشر أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع العاشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية.
وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه الجداول تخص الحصص المقرر بثها في الفترة من يوم الأحد ٢٠ ديسمبر حتى السبت ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠.
ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦
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