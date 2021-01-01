ننشر جداول مواعيد حصص عاشر أسبوع دراسة على قناة مدرستنا

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صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول الأسبوع العاشر لعرض الحصص التعليمية للمواد الأساسية (المواد داخل المجموع) من الصف الرابع الابتدائي حتى الثالث الإعدادي على قناة مدرستنا التعليمية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن هذه الجداول تخص الحصص المقرر بثها في الفترة من يوم الأحد ٢٠ ديسمبر حتى السبت ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٠.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أتاحت لينك على "يوتيوب" لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال "يوتيوب" للمرحلة الابتدائية والإعدادية.

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة "مدرستنا" من خلال الضغط هنا

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال:
- التردد: 12303.
- الاستقطاب: افقى.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم

المصدر: elbalad

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