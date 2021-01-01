ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

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صورة الخبر: الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية



أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2020 /2021.

ووفقًا لجدول الامتحانات المعلن تبدأ امتحانات الإعدادية بمحافظة القاهرة يوم السبت الموافق 30 يناير 2021، وتستمر حتى الخميس 4 فبراير 2021.

أما عن تفاصيل جدول امتحانات الإعدادية بالقاهرة فهو كالتالي :

السبت ٣٠ يناير ٢٠٢١ : اللغة العربية و الخط العربي والإملاء من ٩ صباحا ل ١١:٣٠ صباحا - التربية الدينية من ١٢ ظهرا حتى ١:٣٠ ظهرا

الأحد ٣١ يناير ٢٠٢١ : العلوم من ٩ صباحا ل ١١ صباحا

الاثنين ١ فبراير ٢٠٢١: الجبر والإحصاء من ٩ صباحا لـ ١١ صباحا - التربية الفنية من ١١:٣٠ ل ١:٣٠ ظهرا
الثلاثاء ٢ فبراير ٢٠٢١ : الهندسة من ٩ صباحا ل ١١ صباحا - الكمبيوتر ١١:٣٠ ل ١٢:٣٠ ظهرا

الاربعاء ٣ فبراير ٢٠٢١ : اللغة الاجنبية من ٩ صباحا ل ١١ صباحا

الخميس ٤ فبراير ٢٠٢١ : الدراسات الاجتماعية من ٩ صباحا ل ١١ صباحا



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن الآن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع مدارس الجمهورية الرسمية والخاصة، تسجيل استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيًا وذلك حتى 26/12/2020.

وقالت وزارة التربية والتعليم: يمكن لمن يهمه الأمر الوصول إلى رابط تسجيل استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال الرابط: https://moe-register.emis.gov.eg/

صورة الخبر: الشهادة الإعدادية

المصدر: youm7

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