القصة الكاملة لإصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

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أعلنت محافظة الإسكندرية عن إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، وثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له ونظرا لعدم ظهور الآعراض المصاحبة لمرض فيروس كورونا، سيتم قضاء فترة العلاج والعزل المنزلى داخل الاستراحة الخاصة بمحافظ الإسكندرية بمنطقة جليم شرق الإسكندرية لحين انتهاء فترة العزل مع توليه إدارة كافة ملفات المحافظة من داخل العزل.



كشفت مصادر مطلعة بمحافظة الإسكندرية سلبية المسحة الطبية لكل من نائبى محافظ الإسكندرية، وذلك بعد إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا، حيث جاءت المسحة الطبية لكل من أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر سلبية بعدم الإصابة.



ومن المقرر إجراء حملة للتعقيم الكامل لديوان عام محافظة الإسكندرية بالمواد المطهرة، حيث سوف تقوم الآجهزة التنفيذية بحملة تعقيم للديوان العام بالكامل خاصة مكتب المحافظ والمكاتب المجاورة ومكاتب النواب، وقاعة المؤتمرات، والطابق الثانى بالكامل المتواجد به مكتب محافظ الإسكندرية.



وأكدت المصادر أنه سيتم التعقيم بشكل دورى لديوان عام محافظة الإسكندرية، ولكن نظرا للإصابة سيتم التعقيم بالكامل، كما أنه سيتم إجراء تحاليل الإصابة لكافة المخالطين لمحافظ الإسكندرية من العاملين بمكتب المحافظ والنواب وقيادات الجهاز التنفيذى لحصر الإصابات، والتعامل الفورى معها.



يأتى ذلك فيما أكدت محافظة فى بيان أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد، مع خالص الدعوات المخلصة بالسلامة والشفاء العاجل للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وخالص الأمنيات بالعودة سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى.





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عقب إعلان محافظة الإسكندرية عن إصابة المحافظ كانت آخر جولات اللواء محمد الشريف، والتى كانت لمتابعة الآحداث الطارئة التى شهدتها الإسكندرية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث قام بإجراء جولة داخل ميناء الإسكندرية، الاثنين الماضى لمتابعة أعمال إخماد الحريق الهائل الذى اندلع بأحد المخازن بالميناء.فيما قام بعدة جولات مكبرة على مستوى أحياء المحافظة فى اليوم التالى الثلاثاء، لمتابعة استعدادات شركة الصرف الصحى وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل مع نوة الأمطار التى ضربت الاسكندرية وفقاً لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وقام بالتشديد علي رؤساء الأحياء وشركات المرافق الحيوية وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية برفع درجة الاستعداد علي مستوى المحافظة، وتجهيز فرق عمل للتدخل السريع للعمل على مدار 24 ساعة.كما تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، سيولة الحركة المرورية وتصريف الأمطار بعزبة الشامي في شارع مصطفى كامل التابع لحي منتزه اول ومنطقة طوسون التابع لحى المنتزة ثان، فى نفس اليوم ، والتى تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوة الحالية، جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية واللواء امجد انور مدير ادارة مرور الاسكندرية و المهندسة جيهان مسعود رئيس حي منتزه اولفيما استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه يوم الآربعاء، چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون وزيادة العلاقات بين الجانبين،كما إستقبل تران تهانه كونج سفير فيتنام بالقاهرة، يوم الخميس وذلك لبحث سبل توطيد العلاقات بين الجانبين فى مختلف المجالات، وذلك بحضور نجوين دوي هانج المستشار التجاري، ونجوين تنه كوان سكرتير ثالث، ونجوين أن توان ملحق دبلوماسي.