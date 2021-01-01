القصة الكاملة لإصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

أعلنت محافظة الإسكندرية عن إصابة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا المستجد، وثبوت إيجابية نتيجة المسحة الطبية له ونظرا لعدم ظهور الآعراض المصاحبة لمرض فيروس كورونا، سيتم قضاء فترة العلاج والعزل المنزلى داخل الاستراحة الخاصة بمحافظ الإسكندرية بمنطقة جليم شرق الإسكندرية لحين انتهاء فترة العزل مع توليه إدارة كافة ملفات المحافظة من داخل العزل.
كشفت مصادر مطلعة بمحافظة الإسكندرية سلبية المسحة الطبية لكل من نائبى محافظ الإسكندرية، وذلك بعد إصابة محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا، حيث جاءت المسحة الطبية لكل من أحمد جمال والدكتورة جاكلين عازر سلبية بعدم الإصابة.
ومن المقرر إجراء حملة للتعقيم الكامل لديوان عام محافظة الإسكندرية بالمواد المطهرة، حيث سوف تقوم الآجهزة التنفيذية بحملة تعقيم للديوان العام بالكامل خاصة مكتب المحافظ والمكاتب المجاورة ومكاتب النواب، وقاعة المؤتمرات، والطابق الثانى بالكامل المتواجد به مكتب محافظ الإسكندرية.
وأكدت المصادر أنه سيتم التعقيم بشكل دورى لديوان عام محافظة الإسكندرية، ولكن نظرا للإصابة سيتم التعقيم بالكامل، كما أنه سيتم إجراء تحاليل الإصابة لكافة المخالطين لمحافظ الإسكندرية من العاملين بمكتب المحافظ والنواب وقيادات الجهاز التنفيذى لحصر الإصابات، والتعامل الفورى معها.
يأتى ذلك فيما أكدت محافظة فى بيان أن محافظ الإسكندرية بصحة جيدة وسيخضع للعزل المنزلى خلال فترة العلاج مع مباشرة أعمال وشئون المحافظة عن بعد، مع خالص الدعوات المخلصة بالسلامة والشفاء العاجل للواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وخالص الأمنيات بالعودة سريعا لمواصلة جهوده وأعماله وجولاته الميدانية لخدمة الوطن والمواطن السكندرى.
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