التعليم توجه طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة الامتحان

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المدارس بضرورة التنبيه على طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكترونيا على موقع الوزارة، استعدادا لامتحان الفصل الدراسى الأول المقرر فى يناير المقبل مع سداد الطلاب قيمة ورسوم الامتحان المقدرة بـ 150 جنيها.

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